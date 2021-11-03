Госавтоинспекция призвала уделить повышенное внимание безопасности детей в праздничные дни

Госавтоинспекция призвала россиян ответственно соблюдать основные правила, которые помогут избежать детских травм на фоне приближающихся длинных праздничных дней. Ведомство попросило родителей уделить повышенное внимание безопасности детей на дороге.

«Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остаётся актуальной и требует повышенного внимания со стороны Госавтоинспекции и общественности. Так, по оперативным данным, за 10 месяцев 2021 года количество ДТП с участием детей сократилось на 1,9% (15 126), число раненых — на 4,7% (14 884). При этом возросло на 5,3% (459) число погибших детей», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что большинство ДТП с участием детей-пассажиров связаны с превышением водителями скоростного режима, выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и нарушением правил проезда перекрёстков.

«Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения на необходимость контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. В этой ситуации со стороны родителей важно объяснить ребёнку, к чему могут привести такие нарушения. Также по возможности старайтесь убирать ключи от автомобиля в недоступные для несовершеннолетнего места», — добавили в Госавтоинспекции.

В конце октября в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе КамАЗа и легкового автомобиля погибли женщина и новорождённый ребёнок, ещё восемь детей пострадали.