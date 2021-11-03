Госавтоинспекция призвала уделить повышенное внимание безопасности детей в праздничные дни
- РИА Новости
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«Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остаётся актуальной и требует повышенного внимания со стороны Госавтоинспекции и общественности. Так, по оперативным данным, за 10 месяцев 2021 года количество ДТП с участием детей сократилось на 1,9% (15 126), число раненых — на 4,7% (14 884). При этом возросло на 5,3% (459) число погибших детей», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что большинство ДТП с участием детей-пассажиров связаны с превышением водителями скоростного режима, выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и нарушением правил проезда перекрёстков.
«Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения на необходимость контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. В этой ситуации со стороны родителей важно объяснить ребёнку, к чему могут привести такие нарушения. Также по возможности старайтесь убирать ключи от автомобиля в недоступные для несовершеннолетнего места», — добавили в Госавтоинспекции.
В конце октября в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе КамАЗа и легкового автомобиля погибли женщина и новорождённый ребёнок, ещё восемь детей пострадали.