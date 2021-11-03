Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика с гимном России в Instagram

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Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения, наложенные на видеоролики с гимном России и его фрагментами, в том числе на видео в аккаунте «Вести Алтай».
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика с гимном России в Instagram
  • Reuters

«Социальная сеть Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложила ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, опубликованный в Instagram-аккаунте «Вести Алтай» российского СМИ «Государственный интернет-канал «Россия», — сообщили в ведомстве.

Гимн и другие государственные символы не являются объектом авторских прав, напомнили в Роскомнадзоре.

«Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — цитирует службу РИА Новости.

Также Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения с официального аккаунта правительства Севастополя.

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