Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта кабмина Севастополя в Instagram
- Pixabay
Соответствующее письмо служба направила в Meta (бывший Facebook Inc.).
«В письме отмечается, что данные действия администрации социальной сети Instagram нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.
Как уточняется, ранее в службу поступила информация о наложении администрацией Instagram ограничений на официальный аккаунт правительства Севастополя.
Руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина отмечала, что после блокировки утеряны более 10 тыс. подписчиков.