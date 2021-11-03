Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта кабмина Севастополя в Instagram

Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения с официального аккаунта правительства Севастополя.

Соответствующее письмо служба направила в Meta (бывший Facebook Inc.).

«В письме отмечается, что данные действия администрации социальной сети Instagram нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Как уточняется, ранее в службу поступила информация о наложении администрацией Instagram ограничений на официальный аккаунт правительства Севастополя.

Руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина отмечала, что после блокировки утеряны более 10 тыс. подписчиков.