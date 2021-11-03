Руководство Роспотребнадзора выехало в регионы с наиболее проблемной ситуацией с COVID-19
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- РИА Новости
«По поручению президента Российской Федерации организован выезд в субъекты руководящего состава центрального аппарата Роспотребнадзора для оказания практической и методической помощи субъектам Российской Федерации с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусом», — сообщили в ведомстве.
Так, специалисты оказали помощь в Смоленской, Брянской , Архангельской и Орловской областях, а также в Карелии.
В настоящее время они работают в Новгородской и Курской областях, пишет РИА Новости.
В частности, специалисты проверяют соблюдение ограничительных мер в регионах и режимы дезинфекции, охват тестированием и соблюдение сроков выдачи результатов тестов, а также ход вакцинации.
30 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в девять регионов с наиболее сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией.