Мурашко и его заместители отправились в регионы с наиболее сложной ситуацией с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, а также его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в девять регионов с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом.
Мурашко и его заместители отправились в регионы с наиболее сложной ситуацией с COVID-19
  • © Евгений Одиноков/РИА Новости

«Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали по поручению президента России Владимира Путина в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для организации методической и практической поддержки системам здравоохранения и медикам субъектов Российской Федерации», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как стало известно ранее, руководство Росздравнадзора отправилось в регионы для помощи в борьбе с COVID-19.

В частности, они посетят Татарстан и Удмуртию, Владимирскую и Белгородскую области.

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