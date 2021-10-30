Мурашко и его заместители отправились в регионы с наиболее сложной ситуацией с COVID-19
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«Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали по поручению президента России Владимира Путина в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для организации методической и практической поддержки системам здравоохранения и медикам субъектов Российской Федерации», — цитирует ведомство РИА Новости.
Как стало известно ранее, руководство Росздравнадзора отправилось в регионы для помощи в борьбе с COVID-19.
В частности, они посетят Татарстан и Удмуртию, Владимирскую и Белгородскую области.