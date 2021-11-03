Глава Приангарья выехал на место крушения Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что выехал на место крушения самолёта Ан-12 в районе села Пивовариха.

«Чуть больше часа назад в районе Пивоварихи, в 7 км от Иркутска, произошло крушение самолёта Ан-12. Незамедлительно выехал на место авиакатастрофы. Грузовой борт следовал по маршруту Якутск — Иркутск. Он заходил на второй круг. Упал и загорелся. По предварительной информации, на борту были восемь человек», — написал он в Instagram.

Кобзев отметил, что на месте крушения работают спасатели. По его словам, туда выехали четыре бригады скорой помощи и две — медицины катастроф.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения грузового самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в Иркутской области по статье о нарушении правил безопасности полётов (ч. 3 ст. 263 УК России).