На юго-востоке Москвы опечатали магазин из-за нарушения мер профилактики COVID-19
- AP
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
В магазине не соблюдалась социальная дистанция, не контролировалось ношение масок посетителями, сотрудники не были вакцинированы. Также работники несвоевременно проводили уборку.
Специалисты ведомства составили в отношении АО «Тандер» административный протокол.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.