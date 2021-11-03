На юго-востоке Москвы опечатали магазин из-за нарушения мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал магазин «Магнит» на улице Академика Скрябина в Юго-Восточном округе Москвы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику COVID-19.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

В магазине не соблюдалась социальная дистанция, не контролировалось ношение масок посетителями, сотрудники не были вакцинированы. Также работники несвоевременно проводили уборку.

Специалисты ведомства составили в отношении АО «Тандер» административный протокол.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.