На юго-востоке Москвы опечатали магазин из-за нарушения мер профилактики COVID-19

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Роспотребнадзор опечатал магазин «Магнит» на улице Академика Скрябина в Юго-Восточном округе Москвы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику COVID-19.
На юго-востоке Москвы опечатали магазин из-за нарушения мер профилактики COVID-19
  • AP

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

В магазине не соблюдалась социальная дистанция, не контролировалось ношение масок посетителями, сотрудники не были вакцинированы. Также работники несвоевременно проводили уборку.

Специалисты ведомства составили в отношении АО «Тандер» административный протокол.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.

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