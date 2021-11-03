Пропавший с радаров самолёт Ан-12 потерпел крушение под Иркутском
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр.
По данным центра, место крушения самолёта обнаружено.
«По предварительным данным, место падения найдено — это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолёт при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — заявили в центре.
Ранее стало известно, что самолёт Ан-12, направлявшийся из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском.
Как сообщили в МЧС России, на борту, предположительно, находились восемь человек. В ведомстве добавили, что самолёт грузовой.