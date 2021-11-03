Пропавший с радаров самолёт Ан-12 потерпел крушение под Иркутском

Грузовой самолёт Ан-12, на борту которого, по предварительным данным, находились восемь человек, потерпел крушение под Иркутском.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр.

По данным центра, место крушения самолёта обнаружено.

«По предварительным данным, место падения найдено — это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолёт при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — заявили в центре.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-12, направлявшийся из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском.

Как сообщили в МЧС России, на борту, предположительно, находились восемь человек. В ведомстве добавили, что самолёт грузовой.