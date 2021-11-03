Собянин сообщил о сохранении в Москве требований об удалёнке для 30% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удалёнке для 30% сотрудников штата организаций.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также продолжит действовать требование о домашнем режиме для пожилых граждан.

Собянин отметил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников.

Исключение из правил составляют сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте является критически необходимым для функционирования организации.