Собянин сообщил о сохранении в Москве требований об удалёнке для 30% сотрудников

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удалёнке для 30% сотрудников штата организаций.
Собянин сообщил о сохранении в Москве требований об удалёнке для 30% сотрудников
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает РИА Новости.

Также продолжит действовать требование о домашнем режиме для пожилых граждан.

Собянин отметил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников.

Исключение из правил составляют сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте является критически необходимым для функционирования организации.

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