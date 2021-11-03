Собянин сообщил о сохранении в Москве требований об удалёнке для 30% сотрудников
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Об этом сообщает РИА Новости.
Также продолжит действовать требование о домашнем режиме для пожилых граждан.
Собянин отметил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней.
Ранее мэр Москвы сообщал, что в период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников.
Исключение из правил составляют сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте является критически необходимым для функционирования организации.