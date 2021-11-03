Психотерапевт Наумова рассказала о способах борьбы с осенней хандрой

Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала о способах борьбы с осенней хандрой.

«Большое значение в жизни играет наше восприятие, как мы воспринимаем действительность, как мы видим. Мы можем для себя осень воспринять как прекрасное время года, увидеть красоту, увидеть какие-то возможности: начинается учебный год, трудовой год, когда можно перед собой поставить какие-то цели, достигать их, получать удовольствие», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

Алкоголь и сигареты, напротив, являются опасным способом преодолеть сложный в эмоциональном плане осенний период, предостерегла психотерапевт. Они «затуманивают сознание» и уводят от решения проблем.

Наряду с этим Наумова подчеркнула, что важно не игнорировать свои эмоции. Если справиться с хандрой самостоятельно не удаётся, то лучше обратиться к специалисту, добавила она.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «360» рассказала, как повысить настроение и трудоспособность в осенний период.