Психотерапевт Наумова рассказала о способах борьбы с осенней хандрой

Короткая ссылка
Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала о способах борьбы с осенней хандрой.
Психотерапевт Наумова рассказала о способах борьбы с осенней хандрой
  • Pixabay

«Большое значение в жизни играет наше восприятие, как мы воспринимаем действительность, как мы видим. Мы можем для себя осень воспринять как прекрасное время года, увидеть красоту, увидеть какие-то возможности: начинается учебный год, трудовой год, когда можно перед собой поставить какие-то цели, достигать их, получать удовольствие», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

Алкоголь и сигареты, напротив, являются опасным способом преодолеть сложный в эмоциональном плане осенний период, предостерегла психотерапевт. Они «затуманивают сознание» и уводят от решения проблем.

Наряду с этим Наумова подчеркнула, что важно не игнорировать свои эмоции. Если справиться с хандрой самостоятельно не удаётся, то лучше обратиться к специалисту, добавила она.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «360» рассказала, как повысить настроение и трудоспособность в осенний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить