ГИБДД предупредила о массовых рейдах на нетрезвых водителей в праздники

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ГИБДД анонсировала массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей, во время ноябрьских праздников.
ГИБДД предупредила о массовых рейдах на нетрезвых водителей в праздники
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что нетрезвое вождение остаётся наиболее социально опасным правонарушением на российских дорогах.

В начале сентября в пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что число ДТП с участием пьяных водителей в Москве снизилось на 18% с начала 2021 года.

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