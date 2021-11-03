ГИБДД предупредила о массовых рейдах на нетрезвых водителей в праздники

ГИБДД анонсировала массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей, во время ноябрьских праздников.

«Запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что нетрезвое вождение остаётся наиболее социально опасным правонарушением на российских дорогах.

В начале сентября в пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что число ДТП с участием пьяных водителей в Москве снизилось на 18% с начала 2021 года.