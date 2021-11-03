ГИБДД предупредила о массовых рейдах на нетрезвых водителей в праздники
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- РИА Новости
«Запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения», — говорится в сообщении на сайте МВД.
Уточняется, что нетрезвое вождение остаётся наиболее социально опасным правонарушением на российских дорогах.
В начале сентября в пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что число ДТП с участием пьяных водителей в Москве снизилось на 18% с начала 2021 года.