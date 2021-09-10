Число ДТП с участием пьяных водителей в Москве снизилось на 18% с начала года

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Число ДТП с участием пьяных водителей в Москве снизилось на 18% с начала 2021 года, заявили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Число ДТП с участием пьяных водителей в Москве снизилось на 18% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось на 39,2% и 14,7% соответственно», — отметили в ведомстве.

В январе — августе за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечён к ответственности 8181 водитель, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — 7960.

В отношении 996 водителей возбуждены уголовные дела за повторные случаи управления машиной в нетрезвом виде.

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

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