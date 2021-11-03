Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о горящей тундре
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«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», — сказал Песков.
Он добавил, что это вызвано в том числе и изменением климата.
Ранее президент США Джо Байден заявил о «горящей тундре» в России.
Представитель учреждения «Авиалесоохрана» сообщил РИА Новости, что природный пожар площадью около 360 га тушат в 15 км от посёлка Армань в Магаданской области: в морозы загорелась сухая трава.