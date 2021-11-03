Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о горящей тундре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена о горящей тундре.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», — сказал Песков.

Он добавил, что это вызвано в том числе и изменением климата.

Ранее президент США Джо Байден заявил о «горящей тундре» в России.

Представитель учреждения «Авиалесоохрана» сообщил РИА Новости, что природный пожар площадью около 360 га тушат в 15 км от посёлка Армань в Магаданской области: в морозы загорелась сухая трава.