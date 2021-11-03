В Кремле заявили об отсутствии решений по продлению нерабочих дней

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по продлению нерабочих дней в стране не принималось.
В Кремле заявили об отсутствии решений по продлению нерабочих дней
  • Reuters

Он напомнил, что указом президента в России установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно.

По словам пресс-секретаря, если будут какие-то иные решения по данной ситуации, то в Кремле проинформируют.

«На сегодня каких-то других решений не было», — добавил он.

Ранее Песков, комментируя ситуацию с нерабочими днями, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальные данные.

В Кремле также отмечали, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут самостоятельно принимать решения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на их территории. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить