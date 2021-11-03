В Кремле заявили об отсутствии решений по продлению нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по продлению нерабочих дней в стране не принималось.

Он напомнил, что указом президента в России установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно.

По словам пресс-секретаря, если будут какие-то иные решения по данной ситуации, то в Кремле проинформируют.

«На сегодня каких-то других решений не было», — добавил он.

Ранее Песков, комментируя ситуацию с нерабочими днями, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальные данные.

В Кремле также отмечали, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут самостоятельно принимать решения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на их территории.