Синоптики спрогнозировали самый тёплый день на этой неделе в Москве

Метеоролог Анатолий Цыганков и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказали о погоде в ноябре в Москве.

«Самый дождливый и самый тёплый день — это будет пятница, 5 ноября: +11...+13 °С днём, дождь, ветер порывистый, давление будет падать. Дальше давление будет расти. В понедельник-вторник уже прохладнее. Во вторник днём — 0...+5 °С. Ветер северный. Похолодание будет 9 ноября и ещё дня три. Может, мокрый снег немного. Дальше опять потепление. Условий, чтобы снег выпал и лежал, нет», — рассказал Цыганков.

Позднякова добавила, что прогноза по установлению снежного покрова в столице нет.

«Конечно, в середине ноября у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, но в последние годы устойчивый снежный покров появлялся в конце декабря и иногда даже в начале января», — заключила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что небольшие дожди придут в Москву вечером 3 ноября.