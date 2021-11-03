Синоптики спрогнозировали самый тёплый день на этой неделе в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Метеоролог Анатолий Цыганков и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказали о погоде в ноябре в Москве.
Синоптики спрогнозировали самый тёплый день на этой неделе в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Самый дождливый и самый тёплый день — это будет пятница, 5 ноября: +11...+13 °С днём, дождь, ветер порывистый, давление будет падать. Дальше давление будет расти. В понедельник-вторник уже прохладнее. Во вторник днём — 0...+5 °С. Ветер северный. Похолодание будет 9 ноября и ещё дня три. Может, мокрый снег немного. Дальше опять потепление. Условий, чтобы снег выпал и лежал, нет», — рассказал Цыганков.

Позднякова добавила, что прогноза по установлению снежного покрова в столице нет.

«Конечно, в середине ноября у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, но в последние годы устойчивый снежный покров появлялся в конце декабря и иногда даже в начале января», — заключила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что небольшие дожди придут в Москву вечером 3 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить