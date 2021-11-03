Вильфанд пообещал приход дождей в Москву

Короткая ссылка
Небольшие дожди придут в Москву вечером 3 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, облачная погода сохранится в столице в четверг и пятницу.

Он отметил, что погода останется аномально тёплой.

Ранее эколог и климатолог Александр Шувалов предупредил, что густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды в том случае, если держится более двух дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить