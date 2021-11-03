Вильфанд пообещал приход дождей в Москву

Небольшие дожди придут в Москву вечером 3 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, облачная погода сохранится в столице в четверг и пятницу.

Он отметил, что погода останется аномально тёплой.

Ранее эколог и климатолог Александр Шувалов предупредил, что густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды в том случае, если держится более двух дней.