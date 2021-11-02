Климатолог Шувалов предупредил об опасных последствиях затяжного тумана

Эколог и климатолог Александр Шувалов предупредил, что густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды в том случае, если держится более двух дней.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

Одно из метеорологических условий образования тумана — это наличие инверсии в нижнем приземном слое атмосферы, пояснил специалист.

«Бывают ситуации, которые связаны с интенсивным выхолаживанием приземного слоя, когда образуется инверсия, то есть приземный слой становится холоднее, чем на высоте, предположим, 300—500 м. В итоге получается, что вот этот слой как бы заперт. Выше него все загрязнения, которые раньше поднимались вверх и растворялись, заперты в нижнем приземном слое», — рассказал Шувалов.

Ранее ФАН сообщало, что московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов из-за сильного тумана проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введённых в условиях пандемии коронавируса.