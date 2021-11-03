В Москве отмечен почти двукратный рост содержания вредных веществ в воздухе

Уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за минувшие сутки почти в два раза.

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб 112 от жителей Москвы и Подмосковья поступило ещё 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе.

Ранее эколог и климатолог Александр Шувалов предупредил, что густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды, если держится более двух дней.

Также ФАН сообщало, что московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов из-за сильного тумана проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введённых в условиях пандемии коронавируса.