В Москве отмечен почти двукратный рост содержания вредных веществ в воздухе

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Уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за минувшие сутки почти в два раза.
В Москве отмечен почти двукратный рост содержания вредных веществ в воздухе
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб 112 от жителей Москвы и Подмосковья поступило ещё 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе.

Ранее эколог и климатолог Александр Шувалов предупредил, что густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды, если держится более двух дней.

Также ФАН сообщало, что московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов из-за сильного тумана проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введённых в условиях пандемии коронавируса.

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