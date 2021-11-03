В Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников

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Власти Тувы рассматривают вариант введения антиковидных паспортов для школьников.
В Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства региона.

Отмечается, что решение о проработке данного вопроса до конца нерабочей недели было принято на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — говорится в заявлении.

Ранее Минздрав Хабаровского края сообщил, что с декабря планируется ввести систему QR-кодов при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска.

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