В Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников

Власти Тувы рассматривают вариант введения антиковидных паспортов для школьников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства региона.

Отмечается, что решение о проработке данного вопроса до конца нерабочей недели было принято на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — говорится в заявлении.

Ранее Минздрав Хабаровского края сообщил, что с декабря планируется ввести систему QR-кодов при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска.