В аэропорту Хабаровска с декабря планируют ввести систему QR-кодов

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Минздрав Хабаровского края сообщил, что с декабря планируется ввести систему QR-кодов при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска.
В аэропорту Хабаровска с декабря планируют ввести систему QR-кодов
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«С декабря также планируется введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов», — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что в настоящий момент ещё нет окончательного решения по данному вопросу. Вместе с тем подчёркивается, что в рамках рассматриваемого ужесточения антикоронавирусных мер подразумевается, что прилетающим в аэропорт также нужно будет иметь QR-код.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября допускать на массовые мероприятия до 70% от вместимости закрытого помещения при наличии у участников QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. 

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