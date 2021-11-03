В Госдуму внесён проект о расширении возможностей для отцов получить маткапитал

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Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований для получения материнского капитала отцами.
В Госдуму внесён проект о расширении возможностей для отцов получить маткапитал
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Согласно документу, право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

В июне Минтруд России предложил разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал.

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