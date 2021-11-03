ОНК: Илья Сачков пожаловался на отсутствие лекарств в СИЗО «Лефортово»

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, содержащийся в СИЗО «Лефортово», жалуется на плохое самочувствие и отсутствие лекарств. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

«Сачков сказал нам, что у него закончились жизненно важные медикаменты, которые он принимает в связи с хроническим заболеванием. В медсанчасти СИЗО таких лекарств нет. Срочная телеграмма матери с просьбой передать в изолятор необходимые таблетки была изъята цензурой и не доставлена адресату», — сказал правозащитник.

Он также сообщил, что в медсанчасти Сачкову отказались назначить диету в связи с заболеванием, ссылаясь на отсутствие медицинских документов.

«Он надеется, что адвокаты в ближайшее время передадут эти документы, но ускорить этот процесс не может — вся его переписка изымается цензурой», — отметил Хуруджи.

Член ОНК уточнил, что цензура изъяла также книгу «Тихий Дон» Шолохова, которую послал Сачкову его брат.

Вопреки рекомендации членов ОНК, арестованному не заменили старые матрас и подушку, добавил собеседник RT.

Хуруджи также рассказал, что Сачков по-прежнему сидит один в двухместной камере: он стал получать две ежедневные газеты и просит родственников подписать его на как можно большее число изданий «с научной, технической и общественной информацией».

Ранее адвокат арестованного Дмитрий Дихтярь сообщил, что Сачков отрицает предъявленное ему обвинение в госизмене.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.