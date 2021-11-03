«Известия»: Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию

Минсельхоз не исключает роста цен на молочную продукцию. Как пишут «Известия», об этом сказано в докладе ведомства правительству.

Отмечается рост себестоимости изготовления молочных продуктов. Также в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты.

В Минсельхозе отметили, что в этом году в отрасль будет дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства.

В «Союзмолоке» рассказали изданию, что за последний год (к октябрю 2021 года) себестоимость производства молочной продукции выросла в среднем на 10—12%, а в отдельных случаях — на 27%.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова рассказала о пользе и негативном влиянии молочных продуктов на человека. В беседе с Nation News она отметила, что все молочные продукты могут быть в рационе человека, однако стоит ограничиться двумя-тремя порциями в день.