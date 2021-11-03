Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца

Шестеро граждан России награждены японскими орденами Восходящего солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Японии.

Отмечается, что ордена третьей степени получили генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вице-президент РАН Валентин Сергиенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев.

Ордена четвёртой степени удостоен бывший проректор Сахалинского государственного университета Виктор Корсунов.

В общей сложности наград удостоены 4036 граждан Японии и иностранцев.

Ранее в актовом зале Смольного состоялась церемония вручения государственных наград.