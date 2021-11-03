Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца

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Шестеро граждан России награждены японскими орденами Восходящего солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Японии.
Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Отмечается, что ордена третьей степени получили генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вице-президент РАН Валентин Сергиенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев.

Ордена четвёртой степени удостоен бывший проректор Сахалинского государственного университета Виктор Корсунов.

В общей сложности наград удостоены 4036 граждан Японии и иностранцев.

Ранее в актовом зале Смольного состоялась церемония вручения государственных наград.

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