Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца
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Отмечается, что ордена третьей степени получили генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вице-президент РАН Валентин Сергиенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев.
Ордена четвёртой степени удостоен бывший проректор Сахалинского государственного университета Виктор Корсунов.
В общей сложности наград удостоены 4036 граждан Японии и иностранцев.
Ранее в актовом зале Смольного состоялась церемония вручения государственных наград.