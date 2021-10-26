В Петербурге состоялась церемония вручения госнаград

В актовом зале Смольного состоялась церемония вручения государственных наград.

Об этом сообщают «Невские новости».

В частности, награды за многолетнюю работу и вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов вручил руководителю Комитета по экономической политике Валерию Москаленко (орден «За заслуги перед Отечеством» II степени) и вице-губернатору Николаю Линченко (орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени).

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных специалистов медали получили ректор Политехнического университета Андрей Рудской (орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени) и руководитель СПбГЭУ Игорь Максимцев (орден Дружбы).

В сфере здравоохранения отмечены завкафедрой СЗГМУ имени Мечникова Сергей Попов (орден Дружбы) и Наталья Березина, главный врач Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени Сергея Березина (орден «За заслуги перед Отечеством» II степени).

Также наград удостоены деятели культуры, учителя, сотрудники транспортных служб, строительной сферы, энергоснабжения, специалисты оборонного комплекса.

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что актёры Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих получили государственные награды в Петербурге.