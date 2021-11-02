ОНК: Иван Сафронов помещён в карцер после попытки наладить телеантенну в камере

Содержащийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов помещён в карцер после попытки наладить в камере работу комнатной телевизионной антенны. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

«Сегодня вечером я был помещён в карцер на трое суток за то, что мы с соседом приклеили комнатную телеантенну к стене», — привёл Клин слова Сафронова.

Арестованный также пожаловался на то, что в карцер ему не позволили взять маску для сна, закрывающую глаза. По его словам, из-за яркого света, который горит и ночью, он не может спать, и глаза у него воспаляются.

В карцер также нельзя брать свои продукты, полученные в передаче, и находиться там в своей одежде.

«Сафронов был переодет в чёрную тюремную робу и штаны», — уточнил Клин.

Иван Сафронов рассказал, что карцер представляет собой стандартную камеру, однако койка там в дневное время пристёгнута к стене и раскладывается только на время сна — с 22:00 до 06:00.

«В остальное время сижу на табурете и читаю книги, их взять с собой разрешили», — процитировал Сафронова Клин.

Члены ОНК также встретились в СИЗО с арестованным в феврале 2021 года политологом Демури Ворониным, которому, как ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, Сафронов, по версии следствия, передал некую информацию о деятельности российских военных в Сирии.

«Воронин просит дать ему возможность пообщаться с психологом, но администрация изолятора ему отказывает, ссылаясь на отсутствие такого специалиста в штате СИЗО. Жалоб на здоровье Воронин не высказал», — информировал Клин.

Ранее адвокат Дмитрий Талантов заявил, что Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.