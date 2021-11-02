В Москву из Нижнего Новгорода вылетели 16 из 33 самолётов

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В Москву вылетели 16 из 33 самолётов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в столице.
В Москву из Нижнего Новгорода вылетели 16 из 33 самолётов
  • © Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
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«Вылетели 16 из 33 самолётов, идёт регистрация ещё на три рейса», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Нижнем Новгороде принял 33 самолёта девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что около 1,5 тыс. человек остаются в настоящий момент в аэропорту в Нижнем Новгороде, куда из-за тумана в Москве прибыли десятки самолётов.

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