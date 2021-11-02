В Свердловской области власти рекомендуют переводить на удалёнку непривитых сотрудников

Власти Свердловской области рекомендуют работодателям перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

«Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удалённой работы», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что власти сдвинут с 15 на 1 декабря крайний срок получения второго компонента вакцины для допуска в зоны, свободные от COVID-19.

Также вице-губернатор области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.