В Свердловской области власти рекомендуют переводить на удалёнку непривитых сотрудников

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Власти Свердловской области рекомендуют работодателям перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.
В Свердловской области власти рекомендуют переводить на удалёнку непривитых сотрудников
  • Pixabay

«Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удалённой работы», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что власти сдвинут с 15 на 1 декабря крайний срок получения второго компонента вакцины для допуска в зоны, свободные от COVID-19.

Также вице-губернатор области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.

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