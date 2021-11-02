В Мурманской области взрослый и двое детей погибли при столкновении машины с фурой

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В результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области погибли три человека, включая двоих детей.
В Мурманской области взрослый и двое детей погибли при столкновении машины с фурой
  • © ГУ МЧС России по Мурманской области

Как сообщает региональная ГИБДД, авария произошла днём во вторник, 2 ноября, на 1143-м км автодороги Р-21 «Кола».

Как отмечает РИА Новости, водитель Skoda допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ.

«В результате ДТП три человека погибли (из них двое детей), один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Джубга — Сочи погибли два человека.

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