В Мурманской области взрослый и двое детей погибли при столкновении машины с фурой
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Как сообщает региональная ГИБДД, авария произошла днём во вторник, 2 ноября, на 1143-м км автодороги Р-21 «Кола».
Как отмечает РИА Новости, водитель Skoda допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ.
«В результате ДТП три человека погибли (из них двое детей), один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Джубга — Сочи погибли два человека.