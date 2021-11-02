В результате ДТП с микроавтобусом на трассе Джубга — Сочи погибли два человека

В ночь на 2 ноября на трассе Джубга — Сочи легковой автомобиль врезался в микроавтобус. Два человека погибли, ещё семеро пострадали.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Около 00:50 на территории Лазаревского района на 144-м км трассы Джубга — Сочи ВАЗ-21093 врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который вёз иностранных работников на продление патента на работу.

Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Пяти пассажирам микроавтобуса медики оказали помощь на месте. Двое госпитализированы.

Ведётся проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.