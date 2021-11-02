Президиум генсовета «Единой России» решил исключить Марченко из партии

Короткая ссылка
Президиум генсовета «Единой России» в ходе заседания 2 ноября принял решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из партии.
Президиум генсовета «Единой России» решил исключить Марченко из партии
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба политсилы.

«Решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из «Единой России» было принято на заочном заседании президиума генерального совета партии 2 ноября», — заявили в партии.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил по итогам заседания, что данный вопрос был «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета».

Ранее комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии.

В сообщении партии говорилось, что Марченко, проголосовав против принятия бюджета на предстоящие три года, нарушил нормы устава и положение о фракции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить