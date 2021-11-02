Президиум генсовета «Единой России» решил исключить Марченко из партии

Президиум генсовета «Единой России» в ходе заседания 2 ноября принял решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из партии.

Об этом информирует пресс-служба политсилы.

«Решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из «Единой России» было принято на заочном заседании президиума генерального совета партии 2 ноября», — заявили в партии.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил по итогам заседания, что данный вопрос был «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета».

Ранее комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии.

В сообщении партии говорилось, что Марченко, проголосовав против принятия бюджета на предстоящие три года, нарушил нормы устава и положение о фракции.