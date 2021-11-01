Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата Марченко из партии

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

В сообщении отмечается, что Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую «трёхлетку».

Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко пояснил, что из-за этого комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из «Единой России».

«В нашем Уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии», — отметил Ревенко.

По его словам, можно «открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения — придерживаться коллегиальной позиции».

«Что касается фракционной работы — поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой», — заявил он.

Ревенко рассказал, что по итогам заседания фракции «Единой России» 25 октября было принято решение о единогласной поддержке бюджета. При этом отмечается, что Марченко не высказал возражений ни в устной, ни в письменной форме.

Замсекретаря Генсовета партии сообщил, что после голосования Марченко «объяснил свои действия тем, что ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге».

«Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нём было достаточно времени перед первым чтением», — отметил Ревенко.

Он добавил, что «при этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы «Единой России», предложения в которую направляли жители регионов, и поручения президента».

Государственная дума 28 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В конце сентября правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин отметил прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2022—2024 годы.