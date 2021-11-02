Медицинский консультант рассказала о причинах появления тревожности при онлайн-общении

Руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова объяснила, почему пользователи гаджетов могут испытывать постоянную тревогу из-за непрочитанных сообщений.

В беседе с «Газетой.Ru» Бакшутова отметила, что пользователи ощущают зависимость от информации и это вредит их самочувствию.

Специалист уточнила, что обилие онлайн-общения только усугубляет ситуацию, так как человек испытывает дополнительный стресс из-за того, что не может понять тон собеседника или выражение его лица.

«На выходе получаем информационную нагрузку, к объёму которой мы не приспособлены», — заключила Бакшутова.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.