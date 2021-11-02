Специалист высказался о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

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Ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что причиной роста заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних могло стать снижение иммунитета.
Специалист высказался о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
  • © Евгений Биятов

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«И общее эпидемическое состояние, и общее состояние со здоровьем детей в этом году в среднем — безотносительно коронавируса — хуже. И понятно, что они стали чаще болеть. В том числе и чаще, сильнее и опаснее болеть COVID-19», — сказал Лисицын.

Также специалист заявил, что не стоит недооценивать опасность COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей от семи до 18 лет.

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