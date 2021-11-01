Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей от 7 до 18 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей от 7 до 18 лет.

«Хочу также отметить снижение заболеваемости среди детей от 7 до 18 лет, темп прироста здесь практически равен нулю», — заявила Попова.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.