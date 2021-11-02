В Новгородской области на неделю введут дополнительные ограничения

Власти Новгородской области начиная с 8 ноября вводят дополнительные ограничения в связи с нарастающей динамикой заболевания коронавирусом в регионе. Меры коснутся, в частности, работы кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, которые оказывают бытовые услуги.

Об этом заявил в видеообращении губернатор Андрей Никитин.

Исключением станут заведения, которые оказывают услуги «без посещения объектов».

«Будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями», — отметил Никитин.

Также на неделю приостановят работу заведений общепита, кроме тех, которые работают на производстве или готовы работать навынос.

Как сообщалось ранее, в Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.