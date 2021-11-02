Более шести тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья повысили квалификацию в 2021 году

В Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.

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Об этом сообщает телеканал «360». Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, доступны очные и дистанционные тренинги. «Чтобы жители Подмосковья получали всегда качественные госуслуги, в регионе действует масштабная система обучения сотрудников», — пояснил он. Как ранее сообщали «Дни.ру», на Дмитровском шоссе в Москве планируется открытие многофункционального комплекса «Мой социальный центр».