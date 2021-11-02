Более шести тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья повысили квалификацию в 2021 году

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В Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.
Более шести тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья повысили квалификацию в 2021 году
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, доступны очные и дистанционные тренинги.

«Чтобы жители Подмосковья получали всегда качественные госуслуги, в регионе действует масштабная система обучения сотрудников», — пояснил он.

Как ранее сообщали «Дни.ру», на Дмитровском шоссе в Москве планируется открытие многофункционального комплекса «Мой социальный центр».

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