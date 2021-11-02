Музыкальный критик Рудченко высказался по поводу творчества рэпера Yung Trappa

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Музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что творчество таких исполнителей, как Yung Trappa, чьё поведение находит отражение в песнях, нужно подвергать жёсткой цензуре.
Музыкальный критик Рудченко высказался по поводу творчества рэпера Yung Trappa
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Об этом Рудченко заявил беседе с телеканалом «360».

По его мнению, такой рэп опасен для общества.

«И тогда не будет это выходить наружу... И тогда мы сможем не бояться за жизни наших детей, нашего поколения», — высказался эксперт.

Как ранее сообщал сайт kp.ru со ссылкой на источник, рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании девушки.

Рэпер в феврале этого года вышел на свободу из колонии, где провёл пять лет за распространение наркотиков.

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