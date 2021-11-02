Музыкальный критик Рудченко высказался по поводу творчества рэпера Yung Trappa
- @official_yung_trappa
Об этом Рудченко заявил беседе с телеканалом «360».
По его мнению, такой рэп опасен для общества.
«И тогда не будет это выходить наружу... И тогда мы сможем не бояться за жизни наших детей, нашего поколения», — высказался эксперт.
Как ранее сообщал сайт kp.ru со ссылкой на источник, рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании девушки.
Рэпер в феврале этого года вышел на свободу из колонии, где провёл пять лет за распространение наркотиков.