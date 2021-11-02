Дезинфектолог Дубинин назвал правила уборки квартиры в период пандемии

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как проводить тщательную уборку во время пандемии.

В беседе с Life.ru он пояснил, что это имеет смысл делать, если, к примеру, в помещении был больной с коронавирусом.

«Поэтому уборку нужно начинать с контактных поверхностей. Это двери, дверные ручки, столы, подлокотники, санузел целиком», — сказал специалист.

Дезинфектолог отметил, что применяют для такой уборки не бытовую химию, а дезинфектанты из широкого перечня Роспотребнадзора, рекомендованные для борьбы с коронавирусом. В основном применяются четвертичные аммониевые соединения, однако можно использовать и более дешёвые, хлорорганические.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.