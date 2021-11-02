Эпидемиолог Лебедев перечислил потенциально опасные продукты на отдыхе
- Pixabay
Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Специалист посоветовал ездить в проверенные отели, где продукты на шведском столе будут свежими. Он предостерёг от употребления скоропортящихся соусов, а салаты порекомендовал есть с растительным маслом и уксусом.
«Творог, сметана, различные йогурты, особенно если вам кладут их из общей посуды, — лучше всего воздержаться от таких продуктов даже в самых надёжных местах», — советует специалист.
Если мясо и рыба свежие, приготовлены и хранятся с соблюдением элементарных норм санитарной безопасности, то вероятность отравления минимальна, указал он.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.