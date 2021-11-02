Эпидемиолог Лебедев перечислил потенциально опасные продукты на отдыхе

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, от каких продуктов во время отдыха стоит воздержаться, чтобы минимизировать риск отравления.

Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Специалист посоветовал ездить в проверенные отели, где продукты на шведском столе будут свежими. Он предостерёг от употребления скоропортящихся соусов, а салаты порекомендовал есть с растительным маслом и уксусом.

«Творог, сметана, различные йогурты, особенно если вам кладут их из общей посуды, — лучше всего воздержаться от таких продуктов даже в самых надёжных местах», — советует специалист.

Если мясо и рыба свежие, приготовлены и хранятся с соблюдением элементарных норм санитарной безопасности, то вероятность отравления минимальна, указал он.

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