Власти Петербурга рассказали, как неофициально переболевшим коронавирусом получить QR-код
- AP
Об этом информирует «Российская газета».
По словам Лисовца, вопрос о внесении данных пациентов на прошлой неделе получил положительную оценку на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Как отмечается, поликлиники начали рассматривать документы пациентов с 1 ноября.
Лисовец уточнил, что самым главным документом будет положительный ПЦР-тест, на основании которого гражданин понял, что заболел.
Ранее власти Ленинградской области разрешили предъявлять QR-коды иностранных прививок для посещения музеев и театров.