Власти Петербурга рассказали, как неофициально переболевшим коронавирусом получить QR-код

В Санкт-Петербурге граждане, которые переболели коронавирусной инфекцией без обращения к врачу, смогут получить QR-код о перенесённом заболевании. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

AP

Об этом информирует «Российская газета». По словам Лисовца, вопрос о внесении данных пациентов на прошлой неделе получил положительную оценку на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. Как отмечается, поликлиники начали рассматривать документы пациентов с 1 ноября. Лисовец уточнил, что самым главным документом будет положительный ПЦР-тест, на основании которого гражданин понял, что заболел. Ранее власти Ленинградской области разрешили предъявлять QR-коды иностранных прививок для посещения музеев и театров.