Власти Петербурга рассказали, как неофициально переболевшим коронавирусом получить QR-код

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге граждане, которые переболели коронавирусной инфекцией без обращения к врачу, смогут получить QR-код о перенесённом заболевании. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Власти Петербурга рассказали, как неофициально переболевшим коронавирусом получить QR-код
  • AP

Об этом информирует «Российская газета».

По словам Лисовца, вопрос о внесении данных пациентов на прошлой неделе получил положительную оценку на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Как отмечается, поликлиники начали рассматривать документы пациентов с 1 ноября.

Лисовец уточнил, что самым главным документом будет положительный ПЦР-тест, на основании которого гражданин понял, что заболел.

Ранее власти Ленинградской области разрешили предъявлять QR-коды иностранных прививок для посещения музеев и театров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить