Получившие QR-коды импортных прививок могут посещать музеи и театры Ленинградской области

Власти Ленинградской области разрешили предъявлять QR-коды иностранных прививок для посещения музеев и театров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Решение согласовали на еженедельном аппаратном совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с главным санитарным врачом области Ольгой Историк.

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут усилены ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса.

В городе приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров и бассейнов.

Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы.