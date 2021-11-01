Получившие QR-коды импортных прививок могут посещать музеи и театры Ленинградской области

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Власти Ленинградской области разрешили предъявлять QR-коды иностранных прививок для посещения музеев и театров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Получившие QR-коды импортных прививок могут посещать музеи и театры Ленинградской области
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Решение согласовали на еженедельном аппаратном совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с главным санитарным врачом области Ольгой Историк.

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