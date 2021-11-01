Получившие QR-коды импортных прививок могут посещать музеи и театры Ленинградской области
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- РИА Новости
«Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
Решение согласовали на еженедельном аппаратном совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с главным санитарным врачом области Ольгой Историк.
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