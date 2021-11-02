Путин: на вооружении российской армии находится более 2 тысяч беспилотников

Президент России Владимир Путин рассказал, что на вооружении российской армии находится более 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом он заявил на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Трансляцию с совещания вёл телеканал «Россия 24».

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать — работать так же напряжённо, как это было в последнее время», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что при развитии беспилотной военной авиации нужно внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, что запуск первого в России полигона для дронов перенесли из-за пандемии COVID-19.