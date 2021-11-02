Запуск первого в России полигона для дронов перенесли из-за COVID-19
«В связи с тем что авиационная отрасль понесла значительный ущерб из-за пандемии COVID-19, команда проекта вынуждена перенести срок запуска на три месяца, то есть до февраля 2022 года», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Суть проекта заключается в разработке специальных полигонов, где можно будет проводить все виды лётных испытаний дронов: от демонстрации технологий до сертификационных полётов.
В сентябре на юге России войска 8-й армии успешно применили квадрокоптер, способный проводить дистанционное минирование.
В настоящее время БПЛА квадрокоптерного класса применяются российскими ВС в основном для разведки и корректировки огня.