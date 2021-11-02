Запуск первого в России полигона для дронов перенесли из-за COVID-19

В России перенесли запуск первого в стране полигона для дронов, где разработчики могли бы проводить испытания, на 2022 год, заявил руководитель проекта «Полигон БАС» Антон Третьяк.

«В связи с тем что авиационная отрасль понесла значительный ущерб из-за пандемии COVID-19, команда проекта вынуждена перенести срок запуска на три месяца, то есть до февраля 2022 года», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Суть проекта заключается в разработке специальных полигонов, где можно будет проводить все виды лётных испытаний дронов: от демонстрации технологий до сертификационных полётов.

В сентябре на юге России войска 8-й армии успешно применили квадрокоптер, способный проводить дистанционное минирование.

В настоящее время БПЛА квадрокоптерного класса применяются российскими ВС в основном для разведки и корректировки огня.