Вовк назвала Кириллова отличным руководителем

Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала, что диктор Игорь Кириллов был отличным руководителем, который умел поддерживать дружескую атмосферу в коллективе.

Как пишет РИА Новости, об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.

«Руководить дикторским отделом было не так просто, было много красивых женщин, все со своим характером. Ему приходилось проявлять дипломатические способности, чтобы в нашем отделе всегда была доброжелательная атмосфера», —сказала Вовк.

Церемония прощания с народным артистом СССР диктором Игорем Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище в Москве.

Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни.