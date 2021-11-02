Вовк назвала Кириллова отличным руководителем
- © Владимир Трефилов
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.
«Руководить дикторским отделом было не так просто, было много красивых женщин, все со своим характером. Ему приходилось проявлять дипломатические способности, чтобы в нашем отделе всегда была доброжелательная атмосфера», —сказала Вовк.
Церемония прощания с народным артистом СССР диктором Игорем Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище в Москве.
Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни.