Вовк назвала Кириллова отличным руководителем

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Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала, что диктор Игорь Кириллов был отличным руководителем, который умел поддерживать дружескую атмосферу в коллективе.
Вовк назвала Кириллова отличным руководителем
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.

«Руководить дикторским отделом было не так просто, было много красивых женщин, все со своим характером. Ему приходилось проявлять дипломатические способности, чтобы в нашем отделе всегда была доброжелательная атмосфера», —сказала Вовк.

Церемония прощания с народным артистом СССР диктором Игорем Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище в Москве.

Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни.

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