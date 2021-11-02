На Новодевичьем кладбище проходит церемония прощания с диктором Кирилловым
Церемония прощания с народным артистом СССР диктором Игорем Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище в Москве. В мероприятии принимают участие друзья и коллеги журналиста.
- © Виталий Арутюнов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни.
Более 20 лет он вёл программу «Время», до 2006 года комментировал парады Победы на Красной площади.
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