На Новодевичьем кладбище проходит церемония прощания с диктором Кирилловым

Церемония прощания с народным артистом СССР диктором Игорем Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище в Москве. В мероприятии принимают участие друзья и коллеги журналиста.

© Виталий Арутюнов

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Более 20 лет он вёл программу «Время», до 2006 года комментировал парады Победы на Красной площади.