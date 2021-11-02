Автоэксперт Субботин напомнил о правилах вождения в условиях тумана

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Анастасия Белоусова
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT напомнил о правилах вождения в условиях тумана.
Автоэксперт Субботин напомнил о правилах вождения в условиях тумана
  • AP

«Туман — это прежде всего ограниченная видимость, поэтому скорость надо выбирать небольшую: такую, чтобы ты мог уверенно затормозить. Особенно если едешь в правой полосе. Иметь в виду, что там кто-то может стоять: кто-то сломался, неправильно припарковался, не сумел заехать на обочину. И таких случаев, что в тумане кто-то наскакивает на автомобиль, масса», — поделился эксперт.

Он также напомнил о том, что нужно пользоваться противотуманными фонарями.

«Нужно включать противотуманные фонари, но не усердствовать. Видите, туман рассеивается — выключайте. Не забывайте выключать, потому что они слепят тех водителей, которые идут за вами. Еще нужно иметь в виду, что поверхность дороги скользкая. Туман осаждается, особенно на холодном асфальте», — добавил Субботин.

По его словам, ещё одну опасность могут представлять животные, которые выходят на дороги, не оборудованные сетками.

Москву и Подмосковье в ночь на 2 ноября окутал сильный туман. 

Метеоролог Шувалов отметил естественность его происхождения.

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