Метеоролог Шувалов рассказал о причинах происхождения тумана в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о причинах происхождения сильного тумана в Москве.
Метеоролог Шувалов рассказал о причинах происхождения тумана в Москве
  • AP

«Туман очень сильный и продолжительный. И он не рассеялся сразу после восхода солнца (обычно такие туманы рассеиваются) — в данном случае он держится и только к 14 часам полностью рассеется, или приподнимется нижний край от земли и превратится в низкую облачность», — рассказал синоптик.

Он отметил, что туман имеет естественное происхождение, потому что «всё шло по стандартной, классической схеме».

«Хороший прогрев вчера днём, быстрое падение температуры в условиях ясной погоды и хорошего, быстрого радиационного выхолаживания. Имеется в виду длинноволновое инфракрасное излучение поверхности земли, которое не компенсируется ни облаками, ни аэрозолями в самой атмосфере. Быстрое охлаждение, быстрый рост относительной влажности и конденсация влаги в приземном слое», — объяснил Шувалов.

По его словам, продолжительность тумана связана с «повышением температуры на высоте 500—1000 метров».

В ночь на 2 ноября Москву и Московскую область окутал сильный туман. В аэропортах задержано или отменено свыше 200 авиарейсов, более 30 самолётов в Москве совершили посадку на запасных аэродромах.

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