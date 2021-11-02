Глава Коми рассказал о напряжённой ситуации по коронавирусу в регионе

Ситуация с коронавирусом в Коми напряжённая: отмечается постоянный прирост заболевших. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба.

«У нас высокая заболеваемость: на 100 тыс. (человек. — RT) 9,7 тыс. заболевших. Мы понимаем, что ситуация напряжённая», — рассказал Уйба в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что работа стационаров, амбулаторных служб и скорой помощи осуществляется в полном объёме.

«Держим коечный фонд с разрывом в 20% между развёрнутым и занятым. Даётся это непросто. Раз в пять — семь дней мы разворачиваем дополнительные койки», — добавил Уйба.

За сутки в России выявили 39 008 случаев инфицирования коронавирусом.