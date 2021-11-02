Уличным музыкантам Санкт-Петербурга запретили выступать в нерабочие дни

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Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявили в пресс-службе городского комитета по культуре.
Уличным музыкантам Санкт-Петербурга запретили выступать в нерабочие дни
  • AP

«Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут усилены ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что меры против COVID-19 сохранят в Петербурге до формирования коллективного иммунитета в 80%.

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